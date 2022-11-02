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Texas High School Softball: Top Catchers in 2025

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
Publisher
@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top softball players in the Class of 2025. Find out who is included now!

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Top Players by Position in 2025

Pitchers - 11/1

Catchers - 11/2

First Basemen - 11/3

Second Basemen - 11/4

Third Basemen - 11/5

Shortstops - 11/6

Top Players by Position in 2024

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

Database

Top Players by Position in 2023

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

Database

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