News More News
{{ timeAgo('2022-09-22 09:00:00 -0500') }} other sports Edit

Texas High School Softball: Top First Basemen in 2023

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
Publisher
@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top softball players in the Class of 2023. Find out who is included now!

SUBSCRIBERS: CLICK HERE TO READ THE ENTIRE ARTICLE!

------------------

What other coverage am I missing by not subscribing?

Top Players by Position in 2023

Pitchers - 9/20

Catchers - 9/21

First Basemen - 9/22

Second Basemen - 9/23

Third Basemen - 9/24

Shortstops - 9/25

Top Players by Position in 2024

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Outfielders

Utility Players

Database

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}