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Texas High School Softball: Top Outfielders in 2023

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
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@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top softball players in the Class of 2023. Find out who is included now!

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Top Players by Position in 2023

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders - 9/26

Outfielders - 9/27

Center Fielders - 9/28

Left Fielders - 9/29

Right Fielders - 9/30

Utility Players - 10/1

Database - 10/2

Top Players by Position in 2024

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Outfielders

Utility Players

Database

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