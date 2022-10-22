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Texas High School Softball: Top Prospect Database in 2024

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
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@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top softball players in the Class of 2024. Find out who is included now!

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Top Players by Position in 2024

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Shortstops

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Center Fielders - 10/18

Left Fielders - 10/19

Right Fielders - 10/20

Utility Players - 10/21

Database - 10/22

Top Players by Position in 2023

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