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Texas High School Softball: Top Shortstops in 2024

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
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@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top softball players in the Class of 2024. Find out who is included now!

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Top Players by Position in 2024

Pitchers - 10/10

Catchers - 10/11

First Basemen - 10/12

Second Basemen - 10/13

Third Basemen - 10/14

Shortstops - 10/15

Infielders - 10/16

Top Players by Position in 2023

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

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