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Texas High School Softball: Top Utility Players in 2025

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
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@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top softball players in the Class of 2025. Find out who is included now!

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Top Players by Position in 2025

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders - 9/4

Center Fielders - 9/5

Left Fielders - 9/6

Right Fielders - 9/7

Right Handed Pitchers - 9/8

Left Handed Pitchers - 9/9

Utility Players - 9/10

Top Players by Position in 2024

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

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