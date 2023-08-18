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Texas High School Softball: Top Third Basemen in 2024

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
Publisher
@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top softball players in the Class of 2024. Find out who is included now!

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Top Players by Position in 2024

Pitchers - 8/14

Catchers - 8/15

First Basemen - 8/16

Second Basemen - 8/17

Third Basemen - 8/18

Shortstops - 8/19

Infielders - 8/20

Top Players by Position in 2025

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Utility Players

Database

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