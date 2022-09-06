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Texas High School Volleyball: Top Defenders in 2023

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
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@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top volleyball players in the Class of 2023. Find out who is included now!

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