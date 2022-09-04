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{{ timeAgo('2022-09-04 18:00:00 -0500') }} other sports Edit

Texas High School Lacrosse: Top Prospect Database in 2023

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
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@LoneStarPrepsTX

Who are the top in-state lacrosse players within the Class of 2023? Lone Star Preps answers that question now!

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Top Players by Position in 2023

Attackers - 8/29

Defenders - 8/30

Face Off Specialists - 8/31

Goalies - 9/1

Long Stick Midfielders - 9/2

Midfielders - 9/3

Database - 9/4

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