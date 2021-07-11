 LoneStarPreps - Texas High School Girls Track Top Athletes in 2022: Discus
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Texas High School Girls Track Top Athletes in 2022: Discus

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
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@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top girls track athletes in the Class of 2022. Find out who is included now!

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