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Texas High School Boys' Lacrosse: Top Athletes in 2025

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
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@LoneStarPrepsTX

Who are the top in-state lacrosse players within the Class of 2025? Lone Star Preps answers that question now!

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Top Players by Position in 2025

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Long Stick Midfielders - 9/12

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Athletes - 9/14

Database - 9/15

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