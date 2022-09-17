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Texas High School Boys Basketball: Top Centers in 2025

Lucas Feddersen • LoneStarPreps
Publisher
@LoneStarPrepsTX

Lone Star Preps has updated our list of the top boys basketball players in the Class of 2025.

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Top Boys Players by Position in 2025

Point Guards - 9/12

Wing Guards - 9/13

Combo Guards - 9/14

Wing Forwards - 9/15

Power Forwards - 9/16

Centers - 9/17

Athletes - 9/18

Top Boys Players by Position in 2024

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes - 9/17

Database - 9/18

Top Boys Players by Position in 2023

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top Girls Players by Position in 2025

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top Girls Players by Position in 2024

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

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Database

Top Girls Players by Position in 2023

Point Guards

Wing Guards

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