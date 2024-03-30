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Q&A with Kennedale running back Jordan Woodard
Lucas Feddersen
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LoneStarPreps
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Lone Star Preps caught up with Kennedale running back Jordan Woodard in this article now!How did the high school football season go overall?“Good.”What are your plans now with sports and workouts? ...
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