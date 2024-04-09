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Q&A with Jacksboro wide receiver Cannon Valenzuela
Lucas Feddersen
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LoneStarPreps
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Lone Star Preps caught up with Jacksboro wide receiver Cannon Valenzuela in this article now!How did the high school football season go overall?“Amazing! The goal was not achieved though.”What are ...
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